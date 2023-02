Dax verliert bis zum Mittag kräftig - Adidas zieht andere mit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitagmittag die Verluste vom Handelsbeginn noch weiter ausgebaut. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 15.290 Punkten und damit satte 1,5 Prozent unter Vortagesschluss. Papiere von Adidas, die nach den Zahlen vom Vortag schon mit rund 10 Prozent Minus starteten, sackten im Laufe des Vormittags weitere zwei Punkte ab.

Die negativen Nachrichten hätten nicht nur bei den Aktien des Sportartikelkonzerns tiefe Spuren hinterlassen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Freitag. Auch im Gesamtmarkt seien die Investoren nun wesentlich zurückhaltender unterwegs. "Im Kauffokus stehen die Vertreter der defensiven Branchen und so halten die Deutsche Börse, Hannover Rück, Qiagen und Henkel die grünen Kursfahnen oben." Es deutet sich auch an den US-Aktienmärkten ein eher zurückhaltende Handelseröffnung an und die Investoren schauen gebannt auf das Konsumklima. Der US-Michigan Index werd Auskunft darüber geben können, wie verschreckt die US-Amerikaner durch die jüngsten Preissteigerungen noch sind und welche Auswirkungen das für den Konsum in den USA haben kann, sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0694 US-Dollar (-0,40 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9351 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur