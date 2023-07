Der Dax und die langfristige Bedeutung von Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vor wenigen Tagen, am 1. Juli 2023, feierte der Dax seinen 35. Geburtstag. Kurz zuvor, am 16. Juni, markierte der deutsche Leitindex ein neues All-Time-High bei 16.358 Punkten und schloss zum Geburtstag nur 1,3% darunter bei 16.148 Zählern. Damit hat der Dax in 35 Jahren 1288% zugelegt, was einer jährlichen Rendite von 7,8% entspricht....