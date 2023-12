Dax steigt weiter: Siemens Energy und Infineon führen das Feld an

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Am Freitag legte der Dax kontinuierlich zu und erreichte gegen 12:30 Uhr einen Stand von 16.335 Punkten, was einem Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Siemens Energy schoss mit einem Plus von über

Am Freitag legte der Dax kontinuierlich zu und erreichte gegen 12:30 Uhr einen Stand von 16.335 Punkten, was einem Anstieg von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Siemens Energy schoss mit einem Plus von über

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

[...] Hier weiterlesen