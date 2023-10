Dax startet verhalten - Viele Negativmeldungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag verhalten in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr war der Index nach einem zunächst freundlichen Start bei 14.770 Punkten 0,2 Prozent im Minus. "Die Zeit, in die Anleger die Flut an negativen Nachrichten ignoriert haben, ist vorüber", kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets das Börsengeschehen.

Man realisiere nun, dass nicht nur die Zinsen für längere Zeit auf hohem Niveau bleiben, sondern auch die geopolitischen Krisen nicht so schnell gelöst werden können. "Israels Armee wird aller Wahrscheinlichkeit nach in Gaza von Haus zu Haus gehen müssen, wenn sie die Hamas loswerden will - ein Prozess, der nicht Tage oder Wochen, sondern Jahre in Anspruch nehmen wird", so Stanzl. Sollten im Deutschen Aktienindex die 14.800 Punkte jetzt nicht halten, könnte die Korrektur aus technischer Sicht noch einmal gut 400 Punkte tiefer reichen. Eine Bodenbildung sei derzeit nicht in Sicht, so Stanzl. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0585 US-Dollar (-0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9447 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur