Dax startet positiv in die Woche - Öl deutlich teurer

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.090 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Unterdessen senkte die Opec+ am Sonntagabend ihr Produktionsziel für 2024 um knapp 1,4 Millionen Barrel pro Tag.

Der Ölpreis reagierte darauf mit einem deutlichen Anstieg: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 77,66 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Weitere Impulse kamen am Morgen aus Asien. "Die Handelsvorgaben aus dem asiatischen Handel sind positiv und werden durch weitere Kurssteigerungen bei japanischen Aktien geprägt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen. Die Marktteilnehmer gingen weiterhin von einer expansiven Geldpolitik der Bank of Japan aus und setzten überwiegend auf japanische Exportwerte. Auch für die deutsche Wirtschaft zeichne sich ein freundlicheres Gesamtbild ab. "So liegen die Exportdaten mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent im Mai und auch die Handelsbilanz insgesamt über den Erwartungen der Marktteilnehmer", fügte der Marktexperte hinzu. Das könne die exportorientierten Unternehmen im Dax stützen. "Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in China steigt weiter an und hat den Unternehmen zusätzlichen Kursschwung gegeben", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0688 US-Dollar (-0,18 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9356 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur