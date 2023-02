Dax startet leicht im Plus - Anleger warten auf US-Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:40 Uhr standen rund 15.415 Punkte auf der Tafel im Frankfurter Börsensaal, 0,1 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Vortag. Vor allem die Verbraucherpreise in den USA dürften die Anleger im Laufe des Tages beschäftigen.

"Die Zahl des heutigen Tages ist ganz klar die US-Inflationsrate für den Januar", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger und Analysten rechneten bei der Jahresrate mit dem siebten Rückgang in Serie. "Im Monatsvergleich könnten die Preise allerdings deutlich angestiegen sein", so Altmann. Anleger hierzulande befänden sich schon seit gestern im Abwartemodus, woran sich bis zur Veröffentlichung der US-Inflation auch nichts ändern dürfe. "Die Handelsumsätze bei den 40 Dax-Werten waren gestern so niedrig wie noch nie in diesem Jahr", so Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0730 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9319 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur