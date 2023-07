Dax startet freundlich, dann Abschwächung: Continental mit größten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Dax startete die Woche mit einem freundlichen Start, ließ dann jedoch nach und drehte um die Mittagszeit ins Negative. Zum Xetra-Handelsschluss lag der Index bei 16.081 Punkten, was einen Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag bedeutet.

“An der Wall Street sind viele Marktteilnehmer wegen des morgigen Feiertages in den USA bereits ins Wochenende gestartet, was sich auch auf den Deutschen Aktienindex ausgewirkt hat und zu einem eher ruhigen Handelstag geführt hat”, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger das Börsengeschehen. “Die Gewinne vom Freitag konnte der Dax nicht halten. Sollten aber die Kurse am Mittwoch in New York weiter steigen und besonders der Dow Jones zum Nasdaq aufschließen, könnten wir auch in Frankfurt wieder eine zugenommene Kaufneigung unter Investoren sehen.” Der größte...