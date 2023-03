Dax startet freundlich - Starke China-Daten erfreuen Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.410 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Siemens Energy, Adidas und Infineon. Am Ende rangierten die Papiere von RWE, Vonovia und der Commerzbank entgegen dem Trend im Minus. Für gute Stimmung auf dem Parkett sorgten unter anderem starke Konjunkturdaten aus China. Chinas Einkaufsmanagerindex der Industrie stieg im Februar auf 52,6, von 50,1 im Januar. "Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes sind ein dickes Ausrufezeichen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Wirtschaft im Reich der Mitte melde sich eindrucksvoll zurück. "So hoch stand der Einkaufsmanagerindex für den so wichtigen produzierenden Sektor zuletzt im Jahr 2012." Wenn Chinas Wirtschaft wieder Schwung aufnehme, dann sei das auch eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft. In Deutschland stehen am Mittwoch auch mehrere wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Im Laufe des Tages werden die Anleger unter anderem nach Wiesbaden blicken, wo das Statistische Bundesamt Inflationsdaten für den Monat Februar bekannt geben wird. Zuvor werden zudem neue Arbeitsmarktdaten erwartet. "Die vorläufige Inflationsrate für den Februar wird vor allem zeigen, dass es für eine Entwarnung an der Inflationsfront weiterhin zu früh ist", sagte Altmann. Die Inflationsraten für Frankreich und Spanien hätten die Optimisten bereits am Dienstag "bitter enttäuscht". Die gute Nachricht für die Anleger könnte jedoch sein, dass die Rentenmärkte eine längere Zeit hohe Inflation sowie höher ansteigende Leitzinsen zuletzt bereits in großen Teilen eingepreist hätten, so der Marktexperte. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0642 US-Dollar (+0,61 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9397 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur