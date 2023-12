Dax startet freundlich: Handelswoche mit Fokus auf US-Inflationsdaten und ZEW-Index

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Dax startete am Dienstag positiv in den Handelstag. Der Leitindex lag um 9:30 Uhr bei etwa 16.830 Punkten, was einen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag bedeutet.

Die meisten Gewinne verzeichneten die Unternehmen Hannover Rück, Beiersdorf und Siemens. Währenddessen mussten MTU, Zalando und Merck Einbußen hinnehmen. Finanzanalysten und institutionelle Investoren warten gespannt auf die Veröffentlichung des mittelfristigen Konjunkturberichts für [...] Hier weiterlesen