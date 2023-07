Dax startet freundlich - Daimler Truck vorn

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.720 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. Größte Gewinner waren am Morgen die Aktien von Zalando, Vonovia und Daimler Truck.

Der Fahrzeughersteller hatte zuletzt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Grund dafür war ein starkes erstes Halbjahr. Beim geringen Handelsvolumen an der Börse in Frankfurt spielt offenbar auch ein saisonaler Effekt eine Rolle. "Viele sind bereits im Sommerurlaub", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Bei einem so geringen Handelsvolumen ist es zu früh, jetzt bereits einen tragfähigen Boden für den Dax auszurufen", fügte er hinzu. Man sehe bei der Mehrzahl der Anleger im Moment ein Beobachten und Abwarten. Die einen hätten Angst, im falschen Moment zu verkaufen, die anderen, zu früh einzusteigen. "Zusätzlich unterstützt wird die aktuelle Zurückhaltung durch die Ende der Woche anlaufende Berichtssaison für das zweite Quartal", so der Marktanalyst. Diese habe das Potenzial, die Richtung der großen Indizes für die Sommerwochen vorzugeben. Das Datenhighlight aus deutscher Sicht sei am Dienstag der ZEW-Index für den Juli. "Das Augenmerk der Börsianer liegt hier auf der Ausblickskomponente: Anleger und Analysten erwarten, dass die Ausblickskomponente den dritten Monat in Folge unterhalb von null liegen wird, ein positiver Wert wäre am Markt eine willkommene positive Überraschung", so Altmann. Unterdessen wolle China seinen leidenden Immobiliensektor weiter unterstützen. "Das kommt am Markt gut an: Chinesische Aktien stehen auch heute bei vielen Anlegern auf der Kaufliste." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1013 US-Dollar (+0,12 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9080 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 78,14 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur