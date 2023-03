Dax startet freundlich - Bankentitel weiter auf Erholungskurs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Dienstagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.215 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Vortagesschluss. Wie schon am Montag waren die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank im grünen Bereich der Kursliste zu finden.

"Die Bankenkrise tritt zumindest für den Moment etwas in den Hintergrund", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ob das für eine längere Erholung am Aktienmarkt ausreiche, müsse sich jedoch erst zeigen. Je weiter die Bankenkrise in den Hintergrund trete, desto stärker stiegen die Zinsen wieder an. "Und damit wird am Aktienmarkt faktisch ein Belastungsfaktor gegen einen anderen ausgetauscht", so Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0818 US-Dollar (+0,19 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9243 Euro zu haben.

