Dax startet vor US-Zinsentscheid im Plus - Porsche Holding vorn

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen zaghaft optimistisch in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.255 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten am Morgen die Papiere der Porsche Holding sowie von Porsche.

Die Holding-Aktie profitierte offenbar von einer positiven Analystenbewertung. Der Mittwoch steht unterdessen ganz im Zeichen des US-Zinsentscheids. Auch für Thomas Altmann von QC Partners ist es "einer dieser Börsentage, die erst abends richtig beginnen". Wie die meisten Experten erwartet er ebenfalls, dass die Fed nach zehn Erhöhungen in Folge zunächst eine Zinspause einlegen wird. Am Dienstag hatte die US-Statistikbehörde einen deutlichen Rückgang der Inflation gemeldet. Daher sei die Zinssitzung "eine echte Zäsur", so Altmann. Allerdings gehe die Mehrheit am Markt von einer Pause, aber nicht vom Ende der Zinserhöhungen aus, fügte er hinzu. Wichtiger seien dementsprechend das schriftliche Statement und die Pressekonferenz - und dabei vor allem zwei Punkte: "Wie sich die Fed für die kommenden beiden Zinssitzungen im Juli und im September positioniert und ob die Sprache der Fed Chancen auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 lässt", so Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0793 US-Dollar (+0,03 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9265 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,49 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur