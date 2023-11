Dax startet im Plus - Handelswoche beginnt ruhig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.275 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht. An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Rheinmetall, Continental und der Commerzbank, Abschläge gab es unter anderem bei Zalando, Henkel und Beiersdorf.

"Die US-Börsen haben im späten Freitagshandel noch deutlich zugelegt. Das ist ein positiver Impuls, den die europäischen Börsen erst heute mitnehmen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die letzten beiden Wochen hat der Dax positiv beendet. Eine dritte positive Woche in Serie würde ein Weihnachtsrally-Feeling auf das Parkett zaubern." In Sachen Wirtschaftsdaten starte die Handelswoche ruhig, so Altmann weiter: Das Wochen-Highlight sei ganz klar die US-Inflationsrate für den Oktober, die am Dienstag veröffentlicht wird. "Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate", so Altmann. "Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage `ob die Fed noch einmal erhöht` wegbewegen." Stattdessen würde sich die Diskussion dann auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung konzentrieren, sagte der Marktexperte. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0693 US-Dollar (+0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9352 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 80,64 US-Dollar und damit 79 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur