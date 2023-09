Dax startet im Minus - Sorgen am Aktienmarkt bleiben groß

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit 15.720 Punkten berechnet, 0,3 Prozent weniger als zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Siemens Energy, Covestro und der Deutschen Telekom.

Verluste gab es unter anderem bei der Deutschen Bank, Sartorius und der Deutschen Börse. "Die Sorgen am Aktienmarkt bleiben groß", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Zum einen lasten die zuletzt wieder gestiegenen Zinsen auf dem Sentiment und den Gewinnaussichten der Unternehmen, zum anderen werden die Sorgen um Chinas Wirtschaft einfach nicht kleiner." Und solange die Börsianer mehr negative als positive Nachrichten hörten, könne sich kein stabiler Aufwärtstrend etablieren. "Für den Dax geht es jetzt zuallererst darum, nicht zu nahe an den kritischen Bereich der 200-Tage-Linie und des August-Tiefs heranzulaufen", so Altmann.

Foto: über dts Nachrichtenagentur