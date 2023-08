Dax startet mit Gewinnen - Anleger warten auf neue Impulse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.875 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, Vonovia und Siemens Energy.

Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei der Hannover Rück, Airbus und MTU. Allgemein war die Stimmung auf dem Parkett zuletzt wieder positiv: "Dank der neuen Maßnahmen der Regierung sind die Sorgen um Chinas Wirtschaft fürs Erste in den Hintergrund gerückt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Trotz der zuletzt positiven Entwicklung bleibt der Weg bis zur 16.000 allerdings weit. Um in den Bereich um die 16.000 vorzurücken, fehlen die Langzeit orientierten überzeugten Käufer." Stattdessen sehe man im Moment eher "handelsorientierte Käufer", die den fallenden Markt zu Käufen und den steigenden Markt zu Verkäufen nutzten. "Solange diese Marktverfassung anhält, bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt", sage Altmann. "Neue Impulse werden morgen die deutsche Inflationsrate und am Tag danach die französische Inflationsrate liefern", fügte der Marktexperte hinzu. "Dann könnte klarer werden, ob die EZB ebenfalls auf eine Zinspause zusteuert oder ob die EZB ein weiteres mal an der Zinsschraube drehen wird."

Foto: über dts Nachrichtenagentur