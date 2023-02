Dax setzt Aufwärtstrend am Mittag fort - Kurssprung bei Siemens

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits starken Start bis zum Mittag deutlich im Plus halten können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.610 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent über dem Niveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste legten die Papiere von Siemens fast acht Prozent zu.

Der Technologiekonzern hatte zuvor neue Geschäftszahlen veröffentlicht. Siemens blickt demnach optimistischer in die Zukunft - die Umsatz- und Gewinnprognose schraubte das Unternehmen nach oben. Auf dem Parkett wurde dies sehr positiv aufgenommen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0766 US-Dollar (+0,51 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9289 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,48 US-Dollar. Das waren 39 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

