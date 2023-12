Dax schließt leicht nach unten - Hoffnung auf positive Wirtschaftsentwicklung bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Am letzten Mittwoch hat der deutsche Aktienindex, der Dax, geringfügig an Dynamik verloren und schloss den Xetra-Handelstag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 16.733 Punkten. Nach einem starken Start in den Morgen ist der Index im Laufe des Vormittags etwas zurückgefallen.

“Die Wall Street bricht weiterhin Rekorde und im Vergleich dazu ist der Dax in den letzten Tagen nahezu zum Stillstand gekommen”, beobachtet Konstantin Oldenburger von CMC [...] Hier weiterlesen