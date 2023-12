Dax rutscht am Mittag ins Minus - kaum noch Bewegung am Markt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.705 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Am Ende der Kursliste rangierten Adidas, Merck und Vonovia.

Leichte Zuwächse gab es unterdessen bei den Papieren von MTU und Continental. "Der Dax-Handel zeigt sich im weiteren Handelsverlauf stark ausgedünnt und auch bei den Einzelaktien lässt sich bereits ein hohes Desinteresse feststellen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow das Börsengeschehen. "Die Investoren haben weitestgehend ihre Handels- und Anlagebücher geschlossen und gehen kaum noch neue Risiken ein." Der Grundton bleibe weiterhin optimistisch und so hangele sich der Dax an der Kursmarke von 16.700 Punkten entlang. "Das Handelsjahr 2023 war zwar kein einfaches, aber dafür ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr gewesen: Somit gilt es jetzt, nur noch die erzielte Kursperformance zu erhalten", sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1122 US-Dollar (0,16 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8991 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,81 US-Dollar, das waren 84 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

