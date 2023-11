Dax rutscht am Mittag ins Minus - Sartorius hinten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.145 Punkten berechnet, was einem Abschlag von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag entspricht. An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Zalando, Siemens und BMW entgegen dem Trend im Plus.

Die größten Abschläge gab es bei Sartorius, Vonovia und Heidelberg Materials. "In Anbetracht der zuletzt erfolgten Erleichterungsrallye und dem bevorstehenden prall gefüllten Unternehmensdatenkalender haben sich die Investoren an den Seitenlinien des Marktgeschehens positioniert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Gewinnmitnahmen bei den zuletzt gut gelaufenen Aktien von Vonovia, Siemens Energy und Sartorius prägen das Handelsgeschehen." Im Fokus stünden zum Wochenbeginn die wenigen technologielastigen Werte im Dax. "Durch das geänderte Renditeumfeld und der Annahme eines potentiellen Zins-Tops rücken die Technologiebranchen wieder vermehrt in den Fokus der Investoren", so Lipkow. "Dennoch benötigt es wesentlich mehr Dynamik, um den deutschen Gesamtmarkt aus der Herbstlethargie befreien zu können." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0749 US-Dollar (+0,22 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9303 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur