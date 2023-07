Dax nur noch leicht im Plus - US-China-Beziehungen im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag noch knapp im grünen Bereich halten können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.165 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Niveau vom Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Vonovia, RWE und Fresenius.

Entgegen dem Trend gab es bei einigen Werten auch größere Verluste, darunter Continental, Siemens und Siemens Healthineers. Die Anleger beschäftigten sich zum Wochenstart unter anderem mit den Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten: "An der Wall Street hofft man auf eine Annäherung zwischen China und den USA, auch wenn der Besuch von Finanzministerin Yellen in Peking vielleicht wegen der vielschichtigen Probleme zwischen beiden Ländern nicht der große Wurf werden wird", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Gerade das Kursplus im Technologieindex Nasdaq am Freitag zeige aber, dass sich Anleger für die eine oder andere gute Nachricht in diese Richtung positionierten.

