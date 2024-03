Dax legt zu - Symrise vorn

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 17.717 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Die größten Gewinne gab es bei Symrise. Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat mit seinen Jahreszahlen die Nachfrage nach Anteilsscheinen am Mittwoch deutlich steigen lassen.

Papiere des Unternehmens aus Holzminden legten im Tagesverlauf rund 6,5 Prozent zu. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei der Deutschen Post."Erst Rally, dann Stillstand - die aktuelle Entwicklung im Deutschen Aktienindex ist nicht die schlechteste Voraussetzung für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Weiterhin nahezu unbeeindruckt vom Handelsgeschehen in New York, wo die Technologieaktien auch zum heutigen Handelsstart ihre Gewinne nicht halten können und damit ein Signal der Schwäche senden, tritt der Dax auf der Stelle, die sich weiterhin nur 300 Punkte entfernt von der nächsten Schallmauer 18.000 befindet." Neue Allzeithochs seien nur eine Frage der Zeit, so Oldenburger.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0907 US-Dollar (0,47 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9169 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 84,03 US-Dollar, das waren 2,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

