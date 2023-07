Dax hält sich knapp im grünen Bereich: Vonovia, RWE und Fresenius führen Kursliste

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Ein belebender Start in die Woche wird zum Auftakt der Börsenwoche evident, wobei der DAX am Montagmittag knapp im Plus steht. Gegen Mittag notiert der Index bei etwa 16.165 Punkten und damit um 0,1 Prozent höher als zum Handelsschluss am Freitag.

Die Aktien von Vonovia, RWE und Fresenius liegen an diesem Tag an der Spitze des Kurszettels, während Continental, Siemens und Siemens Healthineers deutliche Verluste verzeichnen müssen.

Nicht nur europäische Werte bestimmen das Geschehen auf dem Parkett – auch internationale Entwicklungen beeinflussen das Investorenverhalten. Besonders die Beziehungen zwischen China und den USA rücken zum Wochenstart ins Rampenlicht: “Man hofft an der Wall Street auf eine Annäherung zwischen China und den USA”, kommentiert Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Trotz komplexer Probleme...