Dax erholt sich nach Inflations- und Prognosedaten

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nach einigem Auf und Ab schließlich klar in den grünen Bereich gedreht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.324 Punkten berechnet, 0,7 Prozent höher als bei Vortagesschluss. Dabei legte das Börsenbarometer vor allem in den Nachmittagsstunden deutlich zu, nachdem neue Inflationsdaten des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht worden waren.

Demnach ist die Teuerung auf Jahressicht auf 4,5 Prozent gefallen. Vorher war bekannt geworden, dass die führenden Forschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen deutlich senken. Für dieses Jahr wird ein Minus von 0,6 Prozent erwartet, nachdem im Frühjahr noch ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert worden war; Auch die Aussichten für das kommende Jahr wurden von 1,5 auf 1,3 Prozent nach unten revidiert. Industriewerte von MTU, Heidelberg Materials und Conti gehörten zu den kräftigsten Gewinnern im Dax, Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia und von Zalando blieben bis kurz vor Handelsende klar im Minus.

Foto: über dts Nachrichtenagentur