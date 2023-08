Dax dreht in den roten Bereich - Rekordzahlen bei Nvidia

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nach einem zunächst freundlichen Start in den roten Bereich gedreht und Kursverluste verzeichnet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.621 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die größten Verluste gab es bei Daimler Truck, SAP und Infineon.

Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Covestro. Laut Marktanalyst Konstantin Oldenburger dreht sich am heutigen Tag an der Börse alles um Nvidia, der Konzern hatte seinen Umsatz im vergangenen Quartal verdoppeln können: "Der Chiphersteller hat ein weiteres Mal eine erstaunlich hohe Umsatzprognose für das kommende Quartal abgegeben und damit Analysten und KI-Fans in Erstaunen versetzt." Der Ausblick unterstreiche die Rolle von Nvidia als Hauptnutznießer des Booms im Bereich der Künstlichen Intelligenz. "Angesichts der sprunghaft steigenden Nachfrage nach Chatbots und anderen Tools decken sich die Firmen mit den Prozessoren des Unternehmens ein." Es scheine, als könne Nvidia demnächst sogar Apple vom Börsenthron der wertvollsten Unternehmen stoßen, so Oldenburger. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0829 US-Dollar (-0,30 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 82,94 US-Dollar, das waren 27 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur