Dax baut Gewinne aus - 16.000-Punkte-Marke in greifbarer Nähe

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine Gewinne am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.985 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über dem Vortagesschluss. Nur wenige Punkte fehlen dem Dax am Mittag, um die 16.000-Punkte-Marke erneut zu überschreiten, fraglich bleibt, ob er sich diesmal dauerhaft darüber etablieren kann.

"Die Impulse bleiben weiter rar und so setzen die Marktteilnehmer auf die altbekannten Hausmittel: zyklische und stark überverkaufte Unternehmen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel am Mittag. "Gemieden werden dagegen Finanzwerte und klassische defensive Branchen." Das Bild dürfe aus den letzten Handelstagen bekannt sein und spiegele die Symptomatik eines normalen Börsensommers wider, so Lipkow. Die größten Gewinne gab es bei Siemens Energy, Rheinmetall und Daimler Truck. Abschläge gab es unterdessen entgegen dem Trend bei Zalando. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0959 US-Dollar (-0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9125 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,75 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur