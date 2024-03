Dax arbeitet sich am Mittag ins Plus - Vonovia unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den positiven Bereich gearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.010 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.Weiter unter Druck war die Aktie von Vonovia. Der Wohnungskonzern hatte am Donnerstag nach Handelsschluss seine Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt: Wegen Abwertungen seiner Immobilien verzeichnete er einen Rekordverlust."Der Große Verfallstermin an den Terminbörsen steht im Fokus des Handelsgeschehens", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Zur Mittagsauktion auf Xetra werden der Dax Future und zu den Schlussauktionen auf dem Xetra-Handelssystem die Optionen auf die Einzeltitel abgerechnet." Somit dürfe das Kursniveau zwischen 17.900 und 18.000 im Dax bis zur Mittagszeit im Fokus der Marktteilnehmer bleiben.Am Nachmittag würden somit vermehrt die Einzeltitel des Dax ins Visier genommen und so manch überraschende Kursbewegung hervorgerufen werden. "Für zusätzliche Spannung werden die US-Konjunktur- und Preisdaten sorgen. Es sollte noch mit einiger Volatilität gerechnet werden", erwartet Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,0888 US-Dollar (+0,03 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9185 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 84,96 US-Dollar, das waren 46 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

