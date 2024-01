Dax am Mittag weiter kaum verändert - Warten auf Fed-Entscheid

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT AM MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag wenig verändert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.970 Punkten berechnet, knapp unter dem Schlussniveau vom Vortag.An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Volkswagen und Vonovia. Am unteren Ende fanden sich Heidelberg Materials, Zalando und Bayer wieder.Am Nachmittag steht zunächst die Inflationsrate für Deutschland auf dem Terminkalender.

Die Daten aus den Bundesländern deuten auf einen deutlichen Rückgang hin.Am Abend werden dann die Blicke der Anleger nach Washington auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank wandern. Mit einer Änderung des aktuellen Leitzinses ist allerdings kaum zu rechnen. Vielmehr erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise darauf, wie der weitere Ausblick für die Zinspolitik im Laufe des Jahres aussehen wird.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0839 US-Dollar (-0,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9226 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,03 US-Dollar, das waren 84 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

