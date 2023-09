Dax am Mittag weiter fester - Inflationsdaten heben Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits freundlichen Start seine Gewinne weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.470 Punkten berechnet, 1,0 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. "Für etwas Entspannung bei den Investoren und Zuversicht für die europäischen Aktien haben die publizierten europäischen Preisdaten gesorgt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

Die Marktteilnehmer gingen nun davon aus, dass der Druck für weitere Zinsanhebungen nachgelassen habe und die EZB daher keinen Reaktionszwang habe. "Zusätzlich beflügeln positive Aussagen zu den operativen Geschäftsentwicklungen weitere Unternehmen und können den Gesamtmarkt stützen." Der Fokus vieler Investoren liege am Wochenschluss auf den Aktien aus den Branchen Automotive, Immobilien und dem Gesundheitssektor. "Nicht zuletzt der erfolgreiche Börsengang von Schott Pharma dürfte das Augenmerk auf den Gesundheitssektor gelenkt haben", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0609 US-Dollar (+0,42 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9426 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,01 US-Dollar, das waren 63 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

