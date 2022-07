Dax: Analyse am Montag – warum die Zalando-Aktie das Sorgenkind bleibt!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Am Montag war es an der Börse relativ ruhig. Der Dax stabilisierte sich zur Mittagszeit mit einem schmalen Plus von 0,46 Prozent auf 12.871 Punkte (Stand: 04.07.2022, 12:30 Uhr). Ein weiterer großer Crash blieb also aus – eine wirkliche Gegenbewegung allerdings ebenfalls. Noch immer steht der deutsche Aktienmarkt unter Schockstarre. Das hat vor allem mit den drohenden Gas-Engpässen zu tun.… Hier weiterlesen