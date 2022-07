Dax: Aktien-Analyse am Freitag – warum VW jubelt und Vonovia zittert!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Diese oftmals eher abgedroschen wirkende Redewendung ist derzeit an der Börse offenbar das Mantra. Auch am Freitag legte der Dax zur Mittagszeit durchaus in erfreulichem Maße zu. So verzeichnete der Index um 12:30 Uhr (08.07.2022) ein Plus von immerhin 1,3 Prozent und schaffte es somit knapp über die 13.000-Punkte-Marke. Dabei sind die grundlegenden Problemen, die den… Hier weiterlesen