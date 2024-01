Dawson Geophysical Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktie von Dawson Geophysical zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Bewertungsfaktoren. In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Bei der Dividendenrendite liegt Dawson Geophysical mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,26 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Aktie um -13,83 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dawson Geophysical-Aktie zeigt mit einem Wert von 62 eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (48,34) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Dawson Geophysical, wobei verschiedene Faktoren zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.