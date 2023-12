Dawson Geophysical Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Dawson Geophysical-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage, dessen Wert bei 42,55 liegt, führt zu der gleichen Einschätzung, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Dawson Geophysical daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Dawson Geophysical mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor zeigt sich, dass die Rendite mit -33,26 Prozent um mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche von 19,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Dawson Geophysical um 52,86 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dawson Geophysical aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -28,23 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,87 USD für den Schlusskurs der Dawson Geophysical-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,7 USD, was zu einer negativen Differenz von -9,09 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den 50-Tages-Durchschnitt (1,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Dawson Geophysical daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.