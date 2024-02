Dawson Geophysical Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen wurde Dawson Geophysical von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Dawson Geophysical um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 26,62 Prozent, während Dawson Geophysical mit 18,05 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dawson Geophysical. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Dawson Geophysical in etwa normalem Maße diskutiert, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,53 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,85 USD) liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,65 USD) weist eine Abweichung von -7,27 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Dawson Geophysical-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Branchenvergleich Aktienkurs, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse insgesamt ein "neutral" bis "schlecht"-Rating.