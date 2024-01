Dawnrays Pharmaceutical Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Dawnrays Pharmaceutical Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,2 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,05 HKD) um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,06 HKD zeigt eine Abweichung von -0,94 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investment in die Aktie von Dawnrays Pharmaceutical derzeit einen Mehrertrag in Höhe von 4,36 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche von 7,86 % erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" aus.

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,1 Prozent erzielt, was 15,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Arzneimittelbranche liegt die Aktie sogar um 16,03 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die technische Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Dawnrays Pharmaceutical derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 20 Punkten liegt und die Aktie somit als überverkauft gilt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Dawnrays Pharmaceutical Aktie auf Grundlage der technischen Analyse und der Dividendenrendite.