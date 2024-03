Dawnrays Pharmaceutical Aktie: Es wird konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überverkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für Dawnrays Pharmaceutical liegt der RSI7 aktuell bei 14,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, mit einem Wert von 27,78. Zusammen erhält das Dawnrays Pharmaceutical-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst bekommt Dawnrays Pharmaceutical für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Dawnrays Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat die Aktie um +34,88 Prozent outperformt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 31,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Dawnrays Pharmaceutical beträgt 8,3 Prozent, was 3,24 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.