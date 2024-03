Dawning Information Industry Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dawning Information Industry wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 25,52, was darauf hindeutet, dass Dawning Information Industry als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung zu Dawning Information Industry war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Zudem wurden 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Technisch gesehen liegt der Kurs der Dawning Information Industry mit 52,26 CNH inzwischen +28,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +24,28 Prozent, was auch zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Dawning Information Industry festgestellt. Negativ ist auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält Dawning Information Industry daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.