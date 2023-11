Dawning Information Industry Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum - in diesem Fall 7 Tage - miteinander vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Im Fall der Dawning Information Industry liegt der RSI bei 86,38, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,23 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Dawning Information Industry-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,97 Prozent erzielt, was 37,68 Prozent über dem Durchschnitt (12,28 Prozent) im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Aktie sogar 32,71 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 17,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Dawning Information Industry besonders positiv diskutiert. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren überwiegend positive Themen die Diskussionen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung aufgrund des positiven Stimmungsbildes. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird die Dawning Information Industry daher auf Basis des Anleger-Sentiments mit "Gut" bewertet.