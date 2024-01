DavidsTEA Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Derzeit schüttet Davidstea niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,72 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,72 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs der Davidstea von 0,7 CAD eine Entfernung von +27,27 Prozent vom GD200 (0,55 CAD). Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,5 CAD auf, was einem Abstand von +40 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal bei der Bewertung des Aktienkurses, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Davidstea in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, weist ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen für Davidstea auf. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Davidstea aufgegriffen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass hinsichtlich der Stimmung Davidstea als "Neutral" eingestuft werden muss.