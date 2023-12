DavidsTEA Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Davidstea wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,51 Punkten, was darauf hinweist, dass die Davidstea-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Davidstea auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Davidstea festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Davidstea-Aktie liegt sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis über den aktuellen Schlusskursen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Davidstea im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel mit einer Dividende von 0% schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Davidstea gemäß dieser Analyse hauptsächlich "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen, was auf eine solide Performance hindeutet.