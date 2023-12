DavidsTEA Aktie: Augen auf!

Die Davidstea-Aktie hat in den letzten Wochen einen Rückgang verzeichnet und liegt nun 15,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar 25 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie 3,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, und die aktuelle Rendite beträgt 0 Prozent.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Davidstea haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Es konnten keine außergewöhnlichen Aktivitäten in Bezug auf die Diskussionen rund um die Aktie festgestellt werden.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Davidstea-Aktie einen Wert von 74,19 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 63,44 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt wird die Davidstea-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Dividendenrendite, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.