Davide Campari-Milano.V Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktien von Davide Campari-milano zeigt eine neutrale Bewertung von 43,51, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine neutrale Situation mit einem Wert von 57 hin. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Davide Campari-milano-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,54 EUR, was einem Unterschied von -12,18 Prozent zum letzten Schlusskurs von 10,135 EUR entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 10,44 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt jedoch eine neutrale Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und geringen Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt lässt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktien von Davide Campari-milano ableiten.

