Davide Campari-Milano.V Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten Wochen konnte bei Davide Campari-milano keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine schlechte Bewertung für Davide Campari-milano. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,83 EUR, während der Kurs der Aktie bei 9,214 EUR liegt, was einer Abweichung von -14,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben wurden. Trotzdem wurden in den letzten Tagen mehrheitlich positive Themen rund um den Wert diskutiert.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Davide Campari-milano derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Davide Campari-milano basierend auf der Stimmung und dem Buzz, der technischen Analyse und dem RSI.