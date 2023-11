Davide Campari-Milano.V Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Sentiment und Buzz: Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch rund um verschiedene Themen, einschließlich Aktien. Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen, besonders abhängig von der Intensität und Tiefe der Diskussionen. In Bezug auf Davide Campari-milano wurde eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über einen längeren Zeitraum festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "neutral" kennzeichnet.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Davide Campari-milano diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Anleger auch weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Davide Campari-milano-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 11,58 Euro. Der letzte Schlusskurs von 10,145 Euro liegt deutlich darunter (Unterschied -12,39 Prozent), was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,8 Euro) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,06 Prozent), was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Davide Campari-milano-Aktie insgesamt eine "schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Davide Campari-milano wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 56,32 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI (61,99) führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Zusammen erhält das Davide Campari-milano-Wertpapier damit ein "neutral"-Rating in diesem Abschnitt.