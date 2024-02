Davide Campari-Milano.V Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Anleger-Stimmung bei Davide Campari-milano in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Davide Campari-milano zeigt einen Wert von 56,58 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 37,8 für 25 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Davide Campari-milano bei 9,796 EUR liegt, was einer Entfernung von -12,22 Prozent vom GD200 (11,16 EUR) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 9,68 EUR, was auf ein neutrales Signal hinweist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz um Davide Campari-milano geführt. Die Diskussionsintensität wurde als mittelmäßig eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung des Stimmungsbildes.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz auf einen neutralen Bewertungsfaktor für die Aktie von Davide Campari-milano hinweisen.