Dave, Buster's Entertainment im Check!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Dave & Buster's Entertainment hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An 12 Tagen überwog die negative Kommunikation, während an nur zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Dave & Buster's Entertainment derzeit bei 39,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 51,06 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +29,82 Prozent im Vergleich zum GD200 und +19,35 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Dave & Buster's Entertainment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,83 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,76 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.