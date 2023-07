Dave, Buster's Entertainment Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Kurs der Aktie Dave & Buster's Entertainment steht am 04.07.2023, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 44.59 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Dave & Buster's Entertainment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Dave & Buster's Entertainment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Dave & Buster's Entertainment weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,59 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 3,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,85 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Dave & Buster's Entertainment-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dave & Buster's Entertainment vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (57,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,95 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 44,59 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Dave & Buster's Entertainment eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dave & Buster's Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 37,32 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (44,59 USD) deutlich darüber (Unterschied +19,48 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (37,14 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+20,06 Prozent Abweichung). Die Dave & Buster's Entertainment-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Dave & Buster's Entertainment-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.