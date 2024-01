Dave, Buster's Entertainment Aktie: Der ganz große Wurf!

Dave & Buster's Entertainment Aktie: Bewertung und Analyse

Die Aktie von Dave & Buster's Entertainment hat in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 51,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 36,57 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,38 Prozent im Branchenvergleich für Dave & Buster's Entertainment. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, mit einer Rendite, die 41,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dave & Buster's Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 51,69 USD liegt damit deutlich darüber (+30,93 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (43,43 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+19,02 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Dave & Buster's Entertainment beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,42 Prozent) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung rund um Dave & Buster's Entertainment ist jedoch überwiegend negativ. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen sowie in den sozialen Medien waren in den vergangenen zwei Tagen vor allem negativ geprägt. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass Dave & Buster's Entertainment in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird. Während in Bezug auf die Performance und die technische Analyse positive Ratings vergeben werden, gibt es Bedenken hinsichtlich der Stimmung und der Dividendenpolitik des Unternehmens. Anleger sollten daher diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.