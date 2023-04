Dave, Buster's Entertainment Aktie: Eine spannende Investitionsmöglichkeit?

Dave & Buster’s Entertainment hat in den letzten drei Monaten insgesamt zwei Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung der Aktie ist “gut”, welche sich aus einem “gut” und einem “neutral” zusammensetzt, während keine schlechte Bewertung vergeben wurde.

Die kurzfristige Einschätzung auf Basis der jüngsten Studien des vergangenen Monats ist ebenfalls als “gut” zu bezeichnen. In diesem Zeitraum haben ein Analyst die Aktie als “gut” eingestuft, ein weiterer als “neutral”, während keine negative Meinung geäußert wurde.

Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognosen für das Wertpapier in Höhe von 53,29 USD ergibt sich bei einem aktuellen Schlusskurs von 31,80 USD ein Aufwärtspotenzial von 68,64 Prozent gemäß den Meinungen der Analysten. Somit stellt diese Empfehlung eine Erhöhung um 53,29 USD...