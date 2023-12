Dave Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die technische Analyse der Dave-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 6,01 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,4 USD, was einem Unterschied von +39,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,03 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +39,3 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Dave beträgt 22,41 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 25,61 bestätigt diese Einschätzung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Dave-Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet deutet auf eine positive Entwicklung hin. Die starke Aktivität und die positive Stimmungsänderung führen zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Dave.