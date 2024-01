Dave Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Dave liegt derzeit bei 46,99 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 32,17 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dave-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,29 USD weicht somit um +36,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,72 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+23,36 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu Dave geäußert wurden. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Dave langfristig eine starke Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.